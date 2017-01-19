Шувалов допустил покупку ЦБ РФ валюты из-за цен на нефть
Центробанк России может начать закупать валюту при текущих ценах на нефть. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
«Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке», - цитирует ТАСС его интервью агентству Bloomberg.
Шувалов спрогнозировал рост российской экономики в текущем году на 2% в случа благоприятного развития ситуации.
Он также отметил, что волатильность отечественной валюты «бьет по экспортерам». По словам Шувалова, необходимо улучшить прогнозируемость рубля и уменьшить его восприимчивость к изменению цен на нефть.
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