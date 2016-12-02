Шуляк под присягой заявил об отсутствии с его стороны приказа стрелять на Майдане

Бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк, отвечая на вопросы Святошинского суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, заявил под присягой, что не отдавал приказа открыть огонь по участникам акции протеста на Майдане зимой 2014 года.

- Не отдавал, ибо он был не нужен. Действия правоохранительных органов определены законом и также в сфере применения спецсредств, - цитирует Шуляка ТАСС.

Ранее, на пресс-конференции бывшего президента Украины Виктора Януковича, Шуляк также категорически отверг обвинения в том, что он отдал приказ стрелять в граждан на главной площади Киева.

- Отдать такой приказ – это подписать себе смертный приговор, - заявил тогда Шуляк.

Станислав Шуляк возглавлял внутренние войска МВД Украины с мая 2012 года по февраль 2014 года. В марте 2014 года он был объявлен в розыск по обвинению в превышении власти, что повлекло тяжкие последствия, а также в дезертирстве.

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