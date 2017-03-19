Шульц поборется за пост канцлера Германии

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц избран председателем Социал-демократической партии Германии и кандидатом на пост канцлера ФРГ. На съезде партии он получил 100% голосов делегатов.

Как сообщает Spiegel, за всю послевоенную историю партии Шульц победил с лучшим результатом. Сам политик заявил: «Я уверен, что такой результат - это начало борьбы за пост канцлера». Шульц получил 605 голосов из 608 (три бюллетеня признали недействительными).

Бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль также возглавлял Социал-демократическую партию Германии, однако в январе он передал этот пост Шульцу, так как стал министром иностранных дел.