Шульц поборется за пост канцлера Германии
Бывший глава Европарламента Мартин Шульц избран председателем Социал-демократической партии Германии и кандидатом на пост канцлера ФРГ. На съезде партии он получил 100% голосов делегатов.
Как сообщает Spiegel, за всю послевоенную историю партии Шульц победил с лучшим результатом. Сам политик заявил: «Я уверен, что такой результат - это начало борьбы за пост канцлера». Шульц получил 605 голосов из 608 (три бюллетеня признали недействительными).
Бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль также возглавлял Социал-демократическую партию Германии, однако в январе он передал этот пост Шульцу, так как стал министром иностранных дел.
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