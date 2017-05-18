Штрафы за просрочку платежей по кредитам могут существенно снизить
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предлагает сократить сумму штрафов за просрочку по ежемесячному платежу за кредит.
Кроме того, согласно поправкам к закону о федеральном займе, граждане смогут сами вносить изменения в срок погашения задолженности.
В пояснительной записке говорится, что такие меры, необходимы чтобы в условиях экономического кризиса граждане могли справиться с задолженностями по кредитам, сообщает агентство Nation news со ссылкой на RT.
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