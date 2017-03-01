Штрафы за нарушение ПДД будут зависеть от семейного статуса водителя

С 1 апреля текущего года штрафы за нарушение ПДД будут выписываться с учетом возраста, места жительства и семейного положения.

Согласно новому регламенту по надзору за дорожным движением, который вступает в силу 1 апреля 2017 года, исключается норма о снятии номеров, а также добавляется возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО.

Кроме того, инспекторы ГИБДД будут использовать для отслеживания ситуации на дорогах беспилотные летательные аппараты.

Регламент также позволит водителям поставить под сомнение доводы инспектора ГИБДД, привести свои контраргументы, которые тщательно проверят, сообщает Ura.ru.