Штраф за подлог при оформлении ДТП увеличат до 300 тысяч рублей
Госдума приняла во втором чтении проект закона, который предполагает увеличение штрафа за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях с 1,5 тысячи до 300 тысяч рублей.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года группой депутатов-единороссов.
Однако к документу поступили замечания Верховного суда и кабмина, и он был отправлен на доработку.
После в законопроекте появилось дополнение о том, что нести ответственность за подлог будут и граждане, и должностные лица.
Уточняется, что к административным делам относятся нарушения правил дорожного движения, незаконная торговля, проступки антимонопольного, налогового, таможенного характера и многие другие, пишет газета «Известия».
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