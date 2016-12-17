Штраф за подлог при оформлении ДТП увеличат до 300 тысяч рублей

Госдума приняла во втором чтении проект закона, который предполагает увеличение штрафа за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях с 1,5 тысячи до 300 тысяч рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года группой депутатов-единороссов.

Однако к документу поступили замечания Верховного суда и кабмина, и он был отправлен на доработку.

После в законопроекте появилось дополнение о том, что нести ответственность за подлог будут и граждане, и должностные лица.

Уточняется, что к административным делам относятся нарушения правил дорожного движения, незаконная торговля, проступки антимонопольного, налогового, таможенного характера и многие другие, пишет газета «Известия».