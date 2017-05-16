Штормовое предупреждение объявлено в Москве
Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за резкого ухудшения погодных условий.
По данным синоптиков столичного Метеобюро, сегодня до 21:00 прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, во вторник может выпасть до 20 процентов от месячной нормы осадков. Температура воздуха не превысит 9 градусов.
Специалисты пояснили, что погоду в Москве будет определять Скандинавский циклон.
Автовладельцам рекомендуют не оставлять машины под деревьями, а пешеходам необходимо избегать дорожных знаков и рекламных конструкций, сообщает «Федерал пресс».
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