Штормовое предупреждение объявлено в Москве

На столичный регион вновь надвигается штормовой ветер, сообщили синоптики московского Метеобюро.

«Сегодня с 16:30 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», - цитирует ТАСС сообщение метеослужбы.

Специалисты рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуется сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Ранее сильный ветер повалил несколько деревьев в разных районах Москвы. На юго-востоке столицы от стихии пострадали две пенсионерки.