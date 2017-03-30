Штормовое предупреждение объявлено в Москве
На столичный регион вновь надвигается штормовой ветер, сообщили синоптики московского Метеобюро.
«Сегодня с 16:30 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», - цитирует ТАСС сообщение метеослужбы.
Специалисты рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуется сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
Ранее сильный ветер повалил несколько деревьев в разных районах Москвы. На юго-востоке столицы от стихии пострадали две пенсионерки.
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