Штормовое предупреждение объявили в Москве

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Москве из-за сильного ветра и гололедицы.

Известно, что скорость ветра может усилиться до 17 метров в секунду. Спасатели призывают соблюдать предельную аккуратность на дорогах и по возможности не приближаться к слабо укрепленным конструкциям. Кроме того, автомобилистов просят парковать автомобили вдалеке от деревьев, сообщает "Интерфакс".

– В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 21 ноября в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах сильная гололедица, – сообщили в ГУ МЧС по Москве.