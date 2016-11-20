Штормовое предупреждение объявили в Москве
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Москве из-за сильного ветра и гололедицы.
Известно, что скорость ветра может усилиться до 17 метров в секунду. Спасатели призывают соблюдать предельную аккуратность на дорогах и по возможности не приближаться к слабо укрепленным конструкциям. Кроме того, автомобилистов просят парковать автомобили вдалеке от деревьев, сообщает "Интерфакс".
– В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 21 ноября в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах сильная гололедица, – сообщили в ГУ МЧС по Москве.
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