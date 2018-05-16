Имя Штирлица дорого обойдется пивоварам

Пивоваренная компания, назвавшая свою продукцию «Штирлиц» и использовавшая фото актера Вячеслава Тихонова в образе разведчика из фильма «17 мгновений весны» получила сразу два иска.

Первый подала дочь актера Анна. По ее словам, отца не привело бы в восторг то, что его портрет появился на бутылках с пивом. Она требует от производителя слабоалкогольного напитка один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда.

Второй иск подан дочерью писателя Юлиана Семенова, создавшего образ Штирлица. Именно ей принадлежат исключительные права на фамилию литературного героя. За то, что пивоваренная компания нарушила эти права, она требует пять миллионов рублей, сообщает телеканал «360».