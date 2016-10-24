Штайнмайер заметил незначительный прогресс в реализации Минских соглашений

По мнению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, реализация Минских договоренностей продвигается «со скоростью улитки», однако трудно было ожидать большей динамики в непростом процессе урегулирования ситуации на Украине.

- Дипломатия — жесткий бизнес. Решения часто заставляют себя долго ждать. Так, реализация Минских соглашений движется со скоростью улитки. В течение нескольких месяцев мы кропотливо стремимся к тому, чтобы двигаться вперед, и тем более разочаровывает то, что результатов затем приходится искать с увеличительным стеклом, — цитирует Штайнмайера РИА «Новости» со ссылкой на газету Märkische Allgemeine Zeitung.

Глава немецкого МИД, тем не менее, заметил незначительный прогресс в реализации Минска-2.

- Нам удалось в конце концов избежать перерастания противостояния в восточной части Украины в ощутимый военный конфликт, который полностью вышел бы из-под контроля и перерос бы в эскалацию в центре Европы, — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии.