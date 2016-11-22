Штайнмайер выступает за перезагрузку мирных переговоров по Сирии

Выступая в Берлине на форуме, посвященном урегулированию конфликта в Сирии, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мировому сообществу необходимо выработать переходный план для запуска политического процесса в Сирии.

- Мы хотим достигнуть политического решения, которое предусматривает передачу власти в Сирии. Мы должны заново создать условия, чтобы добиться этого, - цитирует Штайнмайера ТАСС.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что необходимо установить в Сирии хотя бы кратковременный режим гуманитарных пауз для оказания помощи населению и создания предпосылок перехода от боевых действий к переговорам.