Штайнмайер выступает за перезагрузку мирных переговоров по Сирии
Выступая в Берлине на форуме, посвященном урегулированию конфликта в Сирии, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мировому сообществу необходимо выработать переходный план для запуска политического процесса в Сирии.
- Мы хотим достигнуть политического решения, которое предусматривает передачу власти в Сирии. Мы должны заново создать условия, чтобы добиться этого, - цитирует Штайнмайера ТАСС.
Глава МИД ФРГ подчеркнул, что необходимо установить в Сирии хотя бы кратковременный режим гуманитарных пауз для оказания помощи населению и создания предпосылок перехода от боевых действий к переговорам.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии