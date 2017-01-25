Штайнмайер уступит пост главы МИД Германии Зигмару Габриэлю

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объявил журналистам, что глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер в последний раз принял участие в заседании Кабинета министров ФРГ.

- Это было последнее заседание правительства, в котором министр Штайнмайер принял участие, — цитирует Зайберта РИА «Новости».

Ожидается, что пост главы внешнеполитического ведомства Германии займет социал-демократ Зигмар Габриэль.

Ранее сообщалось, что Штайнмайер выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФРГ, выюоры которого состоятся 12 февраля.