Штайнмайер уступит пост главы МИД Германии Зигмару Габриэлю
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объявил журналистам, что глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер в последний раз принял участие в заседании Кабинета министров ФРГ.
- Это было последнее заседание правительства, в котором министр Штайнмайер принял участие, — цитирует Зайберта РИА «Новости».
Ожидается, что пост главы внешнеполитического ведомства Германии займет социал-демократ Зигмар Габриэль.
Ранее сообщалось, что Штайнмайер выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФРГ, выюоры которого состоятся 12 февраля.
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