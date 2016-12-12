Штайнмайер не считает освобождение Алеппо решающим этапом войны в Сирии

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что суждение о том, что с освобождением Алеппо война в Сирии закончится, ошибочно.

- Думаю, что режим в Дамаске и те, кто его поддерживают военными средствами – Россия и Иран – питают иллюзии, поскольку Алеппо автоматически воспринимается как поворотный пункт в сирийском конфликте. Разумеется, падение Алеппо серьезное событие, вопросов нет. Однако я думаю, что, если в Дамаске сочтут это концом гражданской войны в Сирии, то это быстро окажется иллюзией, - цитирует Штайнмайера ТАСС.

По словам главы МИД ФРГ, единственный путь урегулирования конфликта – это путь переговоров, которые необходимо возобновить как можно скорее.

- Чем раньше мы начнем поиск этого пути, тем больше будет шансов на то, что такие переговоры состоятся, - отметил министр.

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