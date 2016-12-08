Штайнмайер призвал к немедленному перемирию в Алеппо

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о том, что в сирийском Алеппо должно быть немедленно установлено перемирие.

В МИД Германии отметили, что разговор двух министров был продолжительным и серьезным. Штайнмайер почеркнул, что в Алеппо должны быть прекращены боевые действия, открыт гуманитарный доступ и возобновлен пполитический диалог, передает ТАСС.

Помимо ситуации в Сирии министры обсудили украинский вопрос, контроль над вооружениями и экономическое сотрудничество в рамках ОБСЕ.