Штайнмайер призвал к немедленному перемирию в Алеппо
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о том, что в сирийском Алеппо должно быть немедленно установлено перемирие.
В МИД Германии отметили, что разговор двух министров был продолжительным и серьезным. Штайнмайер почеркнул, что в Алеппо должны быть прекращены боевые действия, открыт гуманитарный доступ и возобновлен пполитический диалог, передает ТАСС.
Помимо ситуации в Сирии министры обсудили украинский вопрос, контроль над вооружениями и экономическое сотрудничество в рамках ОБСЕ.
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