Штайнмайер обратился к властям Сирии
Правительственные войска Сирии и их союзники должны обеспечить беспрепятственный выход из города местному населению. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Глава немецкой дипломатии также подчеркнул, что сирийские власти должны гарантировать жителям Алеппо, что выходящих из города не будут преследовать. При этом он выразил уверенность, что переход Алеппо под контроль правительственных сил не будет означать окончание войны в Сирии - боевые действия продолжатся на всей территории страны, принимая, вероятно, форму террористической войны.
Заявление прозвучало в Париже по итогам встречи так называемой "Группы друзей Сирии", сообщает ТАСС.
Следующая новость Аль Бано перенес сложную операцию
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии