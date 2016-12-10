Штайнмайер обратился к властям Сирии

Правительственные войска Сирии и их союзники должны обеспечить беспрепятственный выход из города местному населению. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава немецкой дипломатии также подчеркнул, что сирийские власти должны гарантировать жителям Алеппо, что выходящих из города не будут преследовать. При этом он выразил уверенность, что переход Алеппо под контроль правительственных сил не будет означать окончание войны в Сирии - боевые действия продолжатся на всей территории страны, принимая, вероятно, форму террористической войны.

Заявление прозвучало в Париже по итогам встречи так называемой "Группы друзей Сирии", сообщает ТАСС.