Штайнмайер инициировал экстренную встречу глав МИД ЕС после победы Трампа

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил главам внешнеполитических ведомств Евросоюза провести экстренную встречу, чтобы обсудить победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Штайнмайер предложил провести экстренную встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения последствий президентских выборов в США», - цитирует ТАСС заявление МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что республиканец Трамп победил на президентских выборах в США, получив поддержку более 270 выборщиков.