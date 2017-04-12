Штаты заявили о вмешательстве РФ в выборы в Черногории
Белый дом обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Черногории и поддержке силовой смены правительства.
«Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов», - цитирует РИА «Новости» слова высокопоставленного представителя Совета нацбезопасности Белого дома.
Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов он не привел и не раскрыл источники полученной информации. При этом чиновник заявил, что США поддерживают усилия властей Черногории по расследованию данного дела.
В Москве причастность России к событиям в Черногории отрицают и называют подобные заявления безосновательными.
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