Штаты заявили о вмешательстве РФ в выборы в Черногории

Белый дом обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Черногории и поддержке силовой смены правительства.

«Мы очень обеспокоены российским вмешательством в выборы в Черногории в октябре, в том числе заслуживающими доверия сообщениями о российской поддержке намерений напасть на правительство страны в день выборов», - цитирует РИА «Новости» слова высокопоставленного представителя Совета нацбезопасности Белого дома.

Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов он не привел и не раскрыл источники полученной информации. При этом чиновник заявил, что США поддерживают усилия властей Черногории по расследованию данного дела.

В Москве причастность России к событиям в Черногории отрицают и называют подобные заявления безосновательными.