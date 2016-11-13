Штаты закрыли посольство в Афганистане
Власти США приняли решение закрыть посольство в Афганистане. В Вашингтоне пояснили, что это временная мера предосторожности.
Поводом для закрытия посольства послужила недавняя атака талибов на военную базу США и НАТО «Баграм», в результате которой погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на АР.
Кроме того, несколько ранее подверглось нападению генконсульство германии в Афганистане, в ходе которого были убиты шесть человек и более 100 ранены.
Следующая новость В Болгарии начался второй тур выборов главы государства
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии