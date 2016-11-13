Штаты закрыли посольство в Афганистане

Власти США приняли решение закрыть посольство в Афганистане. В Вашингтоне пояснили, что это временная мера предосторожности.

Поводом для закрытия посольства послужила недавняя атака талибов на военную базу США и НАТО «Баграм», в результате которой погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на АР.

Кроме того, несколько ранее подверглось нападению генконсульство германии в Афганистане, в ходе которого были убиты шесть человек и более 100 ранены.