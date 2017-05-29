Штаты задумались о перезапуске переговоров с Россией

Вашингтон намерен перезапустить переговоры с Москвой по украинскому вопросу. Инициатива принадлежит главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону.

Он собирается назначить специального посланника от своего ведомства, который будет вести прямо диалог с помощником президента России Владиславом Сурковым. Данный вопрос Тиллерсон уже обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на американские СМИ.

По мнению экспертов, на процессе перезапуска может негативно отразиться расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что не планируют запускать поцесс перезагрузки американо-российских отношений.