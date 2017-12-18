Штаты заблокировали в ООН резолюцию по Иерусалиму
США в Совете безопасности ООН наложили вето на резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.
Штаты воспользовались правом вето, оказавшись в меньшинстве, поскольку документ поддержали все остальные страны СБ ООН, передает «Интерфакс».
Постпред США при ООН Никки Хейли расценила попытку Совбеза принять резолюцию как оскорбление американской стороны. Наложение вето она объяснила защитой суверенитета Штатов.
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