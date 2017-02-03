Штаты ввели новые санкции против Ирана
Власти США ввели дополнительные санкции в отношении Ирана. Под их действие попали 12 юридических лиц и 13 граждан.
Ограничительные меры расширены в рамках борьбы с терроризмом, а также по причине нарушения Тегераном «режима нераспространения», передает «Интерфакс» со ссылкой на американский минфин.
Президент США Дональд Трамп также допустил возможность военного ответа Вашингтона на действия Ирана.
США возмутило проведение Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности в конце января. Американские власти расценили это как нарушение резолюции СБ ООН.
Следующая новость В правительстве Франции расценили инцидент у Лувра как теракт
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии