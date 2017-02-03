Штаты ввели новые санкции против Ирана

Власти США ввели дополнительные санкции в отношении Ирана. Под их действие попали 12 юридических лиц и 13 граждан.

Ограничительные меры расширены в рамках борьбы с терроризмом, а также по причине нарушения Тегераном «режима нераспространения», передает «Интерфакс» со ссылкой на американский минфин.

Президент США Дональд Трамп также допустил возможность военного ответа Вашингтона на действия Ирана.

США возмутило проведение Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности в конце января. Американские власти расценили это как нарушение резолюции СБ ООН.