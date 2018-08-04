Штаты сообщили о тайном предложении России по Сирии

Вашингтон рассекретил документ, направленный главой российского Генштаба Валерием Герасимовым американскому коллеге Джозефу Данфорду. В письме говорилось о предложениях по восстановлению Сирии.

Послание было передано 19 июля – спустя несколько дней после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Герасимов предложил американской стороне сотрудничество в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии.

Как пишет РБК, в США предложение России приняли «очень холодно». В Генштабе США комментировать информацию о письме Герасимова не стали, сославшись на секретный характер переговоров.

Послевоенное положение в Сирии стало темой встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Россия предлагала Штатам создать группу пр финансированию восстановления Сирии.