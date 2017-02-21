Штаты сохранят санкции против РФ до возвращения Крыма Украине
США не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
По ее словам, РФ пыталась помешать переменам на Украине, стремится дестабилизировать ее, а также покушается на территориальную целостность и суверенитет.
Что касается признания Россией документов, выдаваемых в ДНР и ЛНР, то Хейли назвала решение Москвы «прямым вызовом» попыткам разрешения ситуации на Донбассе, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал признание документов республик Россией нарушением международного права и минских соглашений. Он призвал Евросоюз принять меры вплоть до ужесточения санкций.
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