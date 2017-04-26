Штаты провели испытательный запуск МБР Minuteman III

В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск производился без ядерной боеголовки.

Согласно сообщению The National Interest, запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии, ракета пролетела около шести с половиной тысяч километров и поразила условную цель на Маршалловых Островах.

В ВВС США заявили, что испытания прошли успешно и подчеркнули важность роли ядерных сил сдерживания в обеспечении национальной безопасности.

Издание отметило, что испытание ракеты проводились на фоне очередного обострения отношений между Штатами и КНДР.