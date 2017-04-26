Штаты провели испытательный запуск МБР Minuteman III
В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск производился без ядерной боеголовки.
Согласно сообщению The National Interest, запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии, ракета пролетела около шести с половиной тысяч километров и поразила условную цель на Маршалловых Островах.
В ВВС США заявили, что испытания прошли успешно и подчеркнули важность роли ядерных сил сдерживания в обеспечении национальной безопасности.
Издание отметило, что испытание ракеты проводились на фоне очередного обострения отношений между Штатами и КНДР.
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