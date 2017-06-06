Штаты продолжают пугать мир Россией
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что РФ является одной из главных угроз миру, наряду с Ираном и терроризмом.
По его словам, Россия силой пытается перекроить международные границы. При этом он не конкретизировал свое заявление, но назвал ситуацию в мире более опасной, чем после падения коммунизма.
Что касается Ирана, то его представитель Белого дома обвинил в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
Пенс также заявил о готовности Вашингтона бороться с указанными угрозами и выполнять своими обязательства перед союзниками по НАТО, передает URA.RU со ссылкой на RT.
Следующая новость В Екатеринбурге неизвестные избили депутата
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии