Штаты продолжают пугать мир Россией

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что РФ является одной из главных угроз миру, наряду с Ираном и терроризмом.

По его словам, Россия силой пытается перекроить международные границы. При этом он не конкретизировал свое заявление, но назвал ситуацию в мире более опасной, чем после падения коммунизма.

Что касается Ирана, то его представитель Белого дома обвинил в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Пенс также заявил о готовности Вашингтона бороться с указанными угрозами и выполнять своими обязательства перед союзниками по НАТО, передает URA.RU со ссылкой на RT.