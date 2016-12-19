Штаты признали отсутствие у России намерений нападать на НАТО

Вопреки многочисленным утверждениям, Россия не вынашивает планов по нападению на страны НАТО. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Дуглас Льют.

В то же время н назвал Россию источником «нестабильности и неопределенности, непредсказуемости» для НАТО, передает ТАСС. В связи с этим Льют отметил, что альянс должен нети ответственность за подстраховку и одобрение таких союзников, как Эстония, которые «находятся на переднем крае».

Постпред также затронул тему кибербезопасности стран альянса. Он заявил, что вопрос кибератак непосредственно не включен в повестку заседания Совета Россия-НАТО, которое состоится в Брюсселе, но предположил, что ряд союзников все же затронут эту проблему.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: НАТО
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