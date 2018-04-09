Штаты признали ошибочность обвинений в адрес России
Американские власти признали, что ошибочно обвиняли Россию в причастности к кибератаке в штате Аризона во время президентских выборов.
Согласно новой версии, компьютерный взлом осуществил некие криминальные структуры. Обвинения в адрес русских хакеров были сделаны на основе информации, не соответствовавшей действительности, передает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, делая акцент на том, что они не подкреплены доказательствами.
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