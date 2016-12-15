Штаты приостановили помощь Филиппинам из-за высказываний Дутерте

Вашингтон принял решение приостановить оказание помощи Филиппинам из-за опасений по поводу соблюдения законов и прав человека в стране.

По данным зарубежных СМИ, поводом для этого могло послужить недавнее заявление президента Филиппин Родриго Дутерте о том, что он, будучи мэром города Даавао, лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

В Минюсте страны считают, что слова главы государства следует рассматривать как гиперболу, с помощью которой он хотел донести послание до правоохранительных органов. Однако в сенате опасаются, что высказывание Дутерте о совершенных убийствах могут стать поводом для импичмента.