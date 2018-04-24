Штаты пригрозили Ирану «большими проблемами»
Белый дом опасается возврата Ирана к ядерным разработкам.
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макрном, заявил, что Иран столкнется с «еще большими проблемами», если возобновит свою ядерную программу.
Он в очередной раз назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) «ужасной сделкой» и посетовал на то, что ее заключение слишком дорого обошлось США, передает ТАСС.
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