Штаты пригрозили Ирану «большими проблемами»

Белый дом опасается возврата Ирана к ядерным разработкам.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макрном, заявил, что Иран столкнется с «еще большими проблемами», если возобновит свою ядерную программу.

Он в очередной раз назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) «ужасной сделкой» и посетовал на то, что ее заключение слишком дорого обошлось США, передает ТАСС.