Штаты предложили урезать бюджет ООН

Вашингтон выступил за сокращение бюджета ООН на 250 миллионов долларов.

Инициатива американских властей может затронуть миссии всемирной организации в Афганистане, Ливии и Палестине.

В ООН готовы рассмотреть вопрос о сокращении финансирования, но не согласны с предлагаемой суммой. По словам представителей организации, ее следует снизить до 170 миллионов долларов.

Предполагается, что бюджет ООН будет окончательно утвержден до конца текущего года, сообщают Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.