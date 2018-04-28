Штаты предложили Европе выбор между квотами и пошлинами

Страны Европы, а также Канада, должны выбрать одно из двух «зол» - согласиться на американские квоты или нести убытки от введения жестких таможенных пошлин на их товары.

Вашингтон рекомендует союзникам соглашаться на квоты, поскольку они слабее пошлин. Определиться Европы и Канада должны уже к 1 мая, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

В Евросоюзе от такого предложения не в восторге, так как и квоты, и пошлины противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и самого сообщества.