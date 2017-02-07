Штаты пересмотрят свою ядерную доктрину

Вашингтон намерен пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия. Об этом заяви начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

Он предположил, что пересмотр доктрины состоится уже нынешней весной.

В прошлый раз ядерная доктрина Штатов пересматривалась в период президентства Барака Обамы. В 2010 году была обнародована незасекреченная е часть. В ней главной угрозой для США признавалось не противостояние ядерных держав, а вероятность попадания ядерного оружия в распоряжение террористических организаций, сообщает РИА «Новости».

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