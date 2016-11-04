Штаты отправят в Европу более пяти тысяч военных

США планируют отправить зимой в Европу свыше пяти тысяч военнослужащих. Они будут оставаться там до прибытия батальонов НАТО.

В частности, речь идет о дополнительной танковой бригаде в составе четырех тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон. Она прибудет в Польшу, где проведет учения, а затем отправит по роте в Болгарию, Румынию и страны Балтии. Эти подразделения также проведут там маневры.

Кроме того, в Европу будут отправлены военнослужащие 10 авиационной бригады и 10 горной дивизии общей численностью 1750 человек.