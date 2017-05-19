Штаты отправили второй авианосец к Корейскому полуострову

В дополнение к авианосцу «Карл Винсон» командование ВМС США направило к Корейскому полуострову второй корабль – «Рональд Рейган».

Несколько дней назад он вышел из японского порта Йокосука, где проходил техническое обслуживание. По прибытии на место назначения «Рональд Рейган» проведет парные учения с «Карлом Винсоном», а также будет отрабатывать запуск и приземление самолетов, передает CNN.

Ранее в Пентагоне заявили о готовности нанести удар по северокорейским военным объектам, если КНДР будет продолжать ядерные испытания. Пхеньян, в свою очередь, пригрозил превентивным ударом.