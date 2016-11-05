Штаты отказались возобновлять переговоры с Россией по Сирии

США не готовы вновь вести переговоры с Россией по урегулированию сирийского кризиса. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

В ходе брифинга он пояснил, что Вашингтон активно старался работать с Москвой в данном направлении, но эти попытки остались без результата. Ответственность за провал переговоров Кирби возложил на Россию. По его словам, «русские не были готовы выполнять свои обязательства».

Представитель Госдепа добавил, что обсуждение сирийского кризиса продолжатся, хотя и в несколько ином формате.

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