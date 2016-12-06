Штаты отказались от своих предложений по Сирии

Вашингтон неожиданно для России отозвал свои предложения по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо, которые ранее были переданы главой Госдепа Джоном Керри.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон известил Москву об отказе от намеченной на 7 декабря встречи в Женеве и отзыве своих предложений.

«Теперь у них новый документ, который, по нашим первым ощущениям от его прочтения, все возвращает на круги своя, и опять выглядит как попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Он также отметил, что после того, как Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Сирии, представитель США заявила об отсутствии каких-либо договоренностей с РФ и невозможности договорится с Москвой.

«Это было еще до того, как американцы отозвали свой документ, в пользу которого выступал Джон Керри», - пояснил министр. При этом он предположил, что представители США при ООН дезавуировали главу Госдепартамента. Лавров также добавил, что сейчас российская сторона не видит возможностей для конструктивного диалога с Америкой по Сирии.

Новости по теме
Теги:
Организации: МИД, ООН
Следующая новость ВС Польши отказал в экстрадиции режиссера Полански в США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО