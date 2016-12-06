Штаты отказались от своих предложений по Сирии

Вашингтон неожиданно для России отозвал свои предложения по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо, которые ранее были переданы главой Госдепа Джоном Керри.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон известил Москву об отказе от намеченной на 7 декабря встречи в Женеве и отзыве своих предложений.

«Теперь у них новый документ, который, по нашим первым ощущениям от его прочтения, все возвращает на круги своя, и опять выглядит как попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Он также отметил, что после того, как Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Сирии, представитель США заявила об отсутствии каких-либо договоренностей с РФ и невозможности договорится с Москвой.

«Это было еще до того, как американцы отозвали свой документ, в пользу которого выступал Джон Керри», - пояснил министр. При этом он предположил, что представители США при ООН дезавуировали главу Госдепартамента. Лавров также добавил, что сейчас российская сторона не видит возможностей для конструктивного диалога с Америкой по Сирии.