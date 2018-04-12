Штаты определили цели для ударов в Сирии

Американские военные наметили восемь целей на территории Сирии, по которым будут нанесены удары, если президент Дональд Трамп одобрит применение силы.

В число потенциальных целей входят два военных аэродрома, предприятие по производству химического оружия, а также исследовательский центр, передает телеканал CNBC, ссылаясь на собственные источники. Где именно расположены эти объекты, не раскрывается.

собираются нанести удар в качестве ответа на якобы применение сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирного населения. Дамаск соответствующие обвинения отвергает и называет провокацией.