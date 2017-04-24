Штаты обвинили сирийских ученых в разработке химоружия

Вашингтон обвинил сотрудников Сирийского научно-исследовательского центра в разработке химического оружия и ввел против них санкции.

В санкционный список включены имена более 270 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин. По мнению США, упомянутые лица занимаются разработкой химоружия с 2012 года.

Санкции введены в связи с инцидентом в Хан-Шейхуне. Вашингтон уверен, что атака с применение зарина была осуществлена правительственными войсками Сирии.