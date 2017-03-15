Штаты обвинили россиян в хакерской атаке на Yahoo

Минюст США выдвинул обвинения в отношении четверых граждан России по делу о кибератаке на Yahoo и взломе полумиллиарда аккаунтов.

Издание The Washington Post уточняет, что речь идет об офицерах ФСБ Игоре Сущине и его подчиненном Дмитрие Докучаеве, а также хакерах Кариме Баратове и Алексее Белане. Им вменяются взлом, мошенничество, похищение коммерческой тайны, экономический шпионаж.

В Минюсте и ФБР от каких-либо комментариев по данному поводу воздерживаются.

Издание отмечает, что США не имеет договора с Россией об экстрадиции, поэтому чиновники пока предпринимают шаги, направленные на введение санкций в отношении указанных лиц. Кроме того, они не исключают того что россияне со временем могут посетить страны, которые согласятся передать их Штатам для судебного преследования.