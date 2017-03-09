Штаты обвинили Ассанжа в нанесении ущерба нацбезопасности

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанжа своими публикациями секретных документов наносит ущерб национальной безопасности США.

К такому выводу правительство Штатов пришло в прошлом году. С тех пор позиция Вашингтона по этому поводу не изменилась. Об этом заявил официальны представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА «Новости».

Ассанж с 2012 года постоянно находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он опасается выдачи властям Швеции и последующей экстрадиции в США.

Ранее сообщалось, что его адвокаты намерены просить президента Штатов Дональда Трампа о закрытии дела WikiLeaks.