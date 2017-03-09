Штаты обвинили Ассанжа в нанесении ущерба нацбезопасности
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанжа своими публикациями секретных документов наносит ущерб национальной безопасности США.
К такому выводу правительство Штатов пришло в прошлом году. С тех пор позиция Вашингтона по этому поводу не изменилась. Об этом заявил официальны представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА «Новости».
Ассанж с 2012 года постоянно находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он опасается выдачи властям Швеции и последующей экстрадиции в США.
Ранее сообщалось, что его адвокаты намерены просить президента Штатов Дональда Трампа о закрытии дела WikiLeaks.
Следующая новость «Бог Кузя» останется под арестом до лета
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии