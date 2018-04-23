Штаты навязывают России свои стандарты в космосе
США требуют от РФ равняться на их стандарты при строительстве российской части станции Lunar Orbital Platform – Gateway.
США настаивают на том, что NASA, являясь лидером проекта, вправе диктовать свои условия. При этом их поддерживают европейские, канадские и японские участники проекта, которые часто используют американское оборудование.
Российская сторона предложила применить к новому проекту опыт МКС – у каждой станы собственные отсеки, смонтированные из собственных комплектующих. Однако США отнеслись к этому предложению негативно, сообщает Nation News со ссылкой на РИА «Новости».
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