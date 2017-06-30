Штаты готовы обеспечить Украину углем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко в ходе своего визита в Вашингтон рассказал о нехватке угля в стране.

Трамп заверил, что США готовы помочь Украине «миллионами тонн» топлива. По его словам, Вашингтон может начать продажу угля Киеву незамедлительно, передает Nation News.

Ранее Порошенко выразил надежду на то, что Украина сможет получать от США не только уголь, но и природный газ.

К дефициту угля на Украине привела блокада сообщения с Донбассом. Нехватка топлива вынудила Киев ввести чрезвычайное положение в энергетике и закупать уголь по завышенным ценам в других странах.