Штаты готовятся ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп поручил их подготовку новому главе Госдепартамента Майку Помпео.
В этот раз поводом для ограничений Вашингтон называет нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Санкции будут введены в отношении ответственных за это российских чиновников.
Им могут запретить въезд на территорию США и заблокировать все транзакции, связанные с имеющимися в Штатах активами, передает Ura.ru со ссылкой на ТАСС.
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