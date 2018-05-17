Штаты готовятся ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поручил их подготовку новому главе Госдепартамента Майку Помпео.

В этот раз поводом для ограничений Вашингтон называет нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Санкции будут введены в отношении ответственных за это российских чиновников.

Им могут запретить въезд на территорию США и заблокировать все транзакции, связанные с имеющимися в Штатах активами, передает Ura.ru со ссылкой на ТАСС.