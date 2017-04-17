Штаты готовят к отправке в Корею три авианосца
США планируют отправить к берегам Южной Кореи три авианосца. Первый из них – «Карл Винсон» - прибудет уже в конце месяца.
К нему должны присоединиться «Рональд Рейган» (CVN 76) и «Нимиц» (CVN 68), передает «Экономика сегодня» со ссылкой на агентство «Ренхап». Кроме того, Вашингтон и Сеул договариваются о проведении совместных учений.
Северная Корея считает такие маневры провокацией и грозится отвечать на них любыми способами, вплоть до ядерного удара. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну направить в регион атомные подводные лодки.
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