Штаты готовят к отправке в Корею три авианосца

США планируют отправить к берегам Южной Кореи три авианосца. Первый из них – «Карл Винсон» - прибудет уже в конце месяца.

К нему должны присоединиться «Рональд Рейган» (CVN 76) и «Нимиц» (CVN 68), передает «Экономика сегодня» со ссылкой на агентство «Ренхап». Кроме того, Вашингтон и Сеул договариваются о проведении совместных учений.

Северная Корея считает такие маневры провокацией и грозится отвечать на них любыми способами, вплоть до ядерного удара. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну направить в регион атомные подводные лодки.