В штате Техас семь человек пострадали в результате стрельбы

В США неизвестный открыл стрельбу по автомобилям. В результате не менее семи человек получили ранения. Происшествие случилось в штате Техас.

Инцидент случился рядом с торговым центром на юго-западе города примерно в 6.30 утра по местному времени, сообщает РГ. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые открыли огонь по стрелку.

Пострадавших доставили в больницы. СМИ сообщают, что преступник был ликвидирован, подробности происшествия уточняются.