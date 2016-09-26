В штате Техас семь человек пострадали в результате стрельбы
В США неизвестный открыл стрельбу по автомобилям. В результате не менее семи человек получили ранения. Происшествие случилось в штате Техас.
Инцидент случился рядом с торговым центром на юго-западе города примерно в 6.30 утра по местному времени, сообщает РГ. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые открыли огонь по стрелку.
Пострадавших доставили в больницы. СМИ сообщают, что преступник был ликвидирован, подробности происшествия уточняются.
Следующая новость В административном здании Москвы поймали змею
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии