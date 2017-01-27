В штате Калифорния начался сбор подписей за референдум об отделении от США
Власти разрешили инициативной группе Yes California, которая выступает за выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов, начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции.
Если референдум состоится и инициатива получит одобрение большинства проголосовавших, статьи калифорнийской конституции, содержащие тезисы о том, что «Калифорния является неотделимой частью США» и американская конституция — это «основной закон государства», будут аннулированы, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газета Los Angeles Times.
Это в свою очередь сделает возможным проведение референдума по Calexit, то есть выходу Калифорнии из состава США, - отмечает издание.
Движение Yes California активизировало свою работу сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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