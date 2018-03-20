Штатам предсказали приход экстремальной жары
В ближайшее время США столкнутся с тем, что в Калифорнии и юго-западных регионах страны станут более частыми периоды экстремальной жары.
По мнению специалистов Школы морских и атмосферных наук в Майами, таких климатических изменений следует ожидать уже в 2020 году. Свой прогноз они сделали на основе анализа погодных данных за отрезок с 1900 по 2010 годы, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на портал EurekAlert!.
Прогноз роста летних температур они расписали до конца XXI столетия. Экстремальной специалисты считают жару, при которой рекордно высокая температура держится на протяжении трех и более дней подряд.
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