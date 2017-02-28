В Штатах предложили назвать улицу в честь Немцова

Американский сенатор Марко Рубио предложил назвать улицу в Вашингтоне напротив посольства России в честь Бориса Немцова.

Он подготовил законопроект о переименовании улицы в «Борис Немцов плаза» в честь не только убитого политика, но и «всех русских, борющихся за свои демократические права», сообщает РИА «Новости».

Сенатор также отметил, что с момента убийства Немцова прошло два года, но за это время никто так и не призван к ответу.