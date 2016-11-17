В Штатах нашли крупнейшее месторождение нефти

В американском штате Техас найдено крупнейшее в США месторождение сланцевой нефти. Запасы оцениваются в 900 миллиардов долларов.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), из обнаруженного месторождения могут быть извлечены 20 миллиардов баррелей нефти, 16 триллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей газового конденсата, сообщает «Экономика сегодня».

Координатор программы энергоресурсов USGS Уолтер Гидрош отметил, что находка геологов свидетельствует о неполностью раскрытом потенциале тех районов, где ранее уже были добыты миллиарды баррелей нефти.